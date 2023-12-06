بوتين وصل الى السعودية ويلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، ويلتقي ولي العد السعودي الامير محمد بن سلمان، في المحطة الثانية من جولة دبلوماسية تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بهدف مناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنتاج النفط.
وبدأ بوتين جولته في أبو ظبي حيث التقى الرئيس الأماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
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