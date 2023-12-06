تيمور جنبلاط التقى معوض بحضور عدد من النواب: لحماية لبنان من أخطار الحرب ومنع الفراغ في قيادة الجيش

زار رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، يرافقه النائب وائل أبو فاعور، النائب ميشال معوض في منزله بالحازمية، وكان لقاء ضم النائبين فؤاد مخزومي وأشرف ريفي، واقد استبقاهم معوض الى مائدة العشاء.

وعرض المجتمعون، للأوضاع المحلية والتطورات في المنطقة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل ودمار، وتم التأكيد على "إدانة ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب، وعلى دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على اسس حل الدولتين الذي أقرته المبادرة العربية للسلام من بيروت سنة 2002".

وشددوا على "ضرورة حماية لبنان واللبنانيين من أخطار الحرب، عبر الالتزام بمظلة الدستور وقرارات الشرعية الدولية، وتحديداً القرار 1701، وضرورة الضغط لمنع حصول الفراغ في قيادة الجيش، من خلال تأجيل تسريح قائده العماد جوزيف عون، ضماناً لتماسك المؤسسة العسكرية، واستمرارها في تحمل مسؤولية الاستقرار والسلم الأهلي في هذه المرحلة المفصلية".

وتم الاتفاق على "استمرار التنسيق لاستعادة عمل المؤسسات، وإتمام الاستحقاقات الدستورية وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، كمقدمة لبدء استعادة هيبة الدولة وسيادتها والقيام بورشة الإصلاح السياسي والاقتصادي من أجل انتشال لبنان من المأزق".