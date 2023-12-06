لجنة مستخدمي مستشفى بيروت الحكومي: إضراب وإقفال كافة الأقسام الخارجية نهار غد الخميس

اشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الى انه "نتيجة لإستمرار الإدارة العامة للمستشفى بتجاهل حق الموظف بالحصول على راتبه، وتقاعس الإدارة المالية للمستشفى بالمتابعة لإتمام عملية تحويل الرواتب إلى حسابات الموظفين كما يجب، فإننا وبناء لذلك وبعد مرور أسبوع على بداية الشهر وفي ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، نعلن بإسم موظفي المستشفى عن إضراب وإقفال كافة الأقسام الخارجية نهار غد الخميس الواقع في ٢٠٢٣/١٢/٠٧، مع استمرار الخدمة للمرضى المقيمين على أن يُتلى بيان بإسم الموظفين المعتصمين عند العاشرة صباحا داخل المستشفى".

ولفت البيان الى انه "يأتي هذا الاعتصام ليوم واحد كخطوة إحتجاجية أولية نأمل ألا نضطر لإتخاذ خطوات تصعيدية أكثر في الأيام القادمة في حال عدم إيجاد حل جذري لأزمة المستشفى الإدارية والمالية، مع الشكر والتقدير لجهود معالي وزير الصحة ولرئيس الاتحاد العمالي العام الذين لم يقصروا بجهد لتذليل العقبات وتحصيلنا لرواتبنا".