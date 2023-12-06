الإنترنت مقطوع في جبيل وضواحيها والأهالي يناشدون المعنيين

انقطع الإنترنت عن مدينة جبيل وضواحيها منذ مساء أمس، وناشد الأهالي المعنيين في وزارة الاتصالات وشبكات الخلوي الإسراع في إصلاح الأعطال، التي تؤثر سلبا على أعمال المواطنين والطلاب.

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