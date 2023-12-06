يديعوت عن مسؤولين إسرائيليين: واشنطن تدرس إمكانية التوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بان "واشنطن تدرس إمكانية التوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين بان "المبعوث الأميركي إلى لبنان يعمل لإبرام اتفاق لتقليص احتمالات التصعيد"، واشارت الى ان "تسوية الحدود البرية المقترحة ستكون على غرار اتفاقية الحدود البحرية".
ولفتت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بان "الهدف من الاتفاق المحتمل هو إبعاد حزب الله بشكل دائم عن الحدود".
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