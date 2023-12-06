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قمة روسية سعودية في الرياض

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأت منذ قليل أعمال القمة الروسية بالرياض حيث استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى وصوله الديوان الملكي وبدأت جلسة المباحثات الثنائية بين الجانبين.  

ومن المقرر أن تتناول القمة تطورات الأوضاع على الساحة السياسية في ظل العدوان الإسرائيلي على غزه بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.


كان الرئيس الروسي قد وصل مساء اليوم الأربعاء إلى مطار الملك خالد الدولي وكان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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