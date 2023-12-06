خطأ في غارة بطائرة بدون طيار للجيش يقتل 85 مدنيا في مهرجان إسلامي بنيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت السلطات المحلية والجيش والسكان، إن غارة بطائرة مسيرة للجيش أصابت بطريق الخطأ قرية في شمال غرب نيجيريا مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الذين كانوا يحتفلون بعيد إسلامي.

وغالبا ما تعتمد القوات المسلحة النيجيرية على الضربات الجوية في معركتها ضد ما يسمى بميليشيات قطاع الطرق في شمال غرب وشمال شرق البلاد حيث يشن الجهاديون صراعا منذ 14 عاما.

ولم يقدم الجيش تفاصيل أو حصيلة قتلى الضربة التي وقعت في وقت متأخر من يوم الأحد في قرية تودون بيري بولاية كادونا ، لكن السكان قالوا إن العشرات قتلوا وجرحوا.

كما أبلغ مسؤولون محليون عن سقوط قتلى.

وقال حاكم ولاية كادونا أوبا ساني "قتل المؤمنون المسلمون الذين كانوا يحتفلون بمولود عن طريق الخطأ وأصيب كثيرون آخرون بعد هجوم عسكري بطائرة بدون طيار استهدف الإرهابيين وقطاع الطرق" ، وأمر بإجراء تحقيق.

"دفنا 85 شخصا قتلوا في الهجوم بالقنابل"، قال إدريس داهيرو، الذي كان أقاربه من بين القتلى.

وأضاف أن أكثر من 60 مصابا يعالجون في المستشفى، كنت داخل المنزل عندما أسقطت القنبلة الأولى، هرعنا إلى مكان الحادث لمساعدة المتضررين ثم أسقطت قنبلة ثانية».

"كانت عمتي وزوجة أخي وأطفالها الستة وزوجات إخوتي الأربعة من بين القتلى. عائلة أخي الأكبر ماتت جميعا، باستثناء طفله الرضيع الذي نجا".

- عشرات الجرحى -

ونقل عشرات الجرحى إلى مستشفى تعليمي في كادونا عاصمة الولاية، حسبما قال مفوض أمن الولاية المحلي صموئيل أروان بعد اجتماع مع مسؤولي الجيش وقادة المجتمع.

وقال إن الهجوم خلف "عدة قتلى من المواطنين وآخرين مصابين" لكنه لم يقدم حصيلة.

ووفقا للجيش، كانت مهمة روتينية ضد المسلحين هي التي "أثرت عن غير قصد على أفراد المجتمع"، كما قال.

وقال الحسيني إبراهيم لوكالة فرانس برس في وقت متأخر من يوم الاثنين "فقدت 13 فردا من عائلتي المباشرة من بين 85 قتلوا.

"كان من بينهم أطفالي وإخوتي، سبعة أولاد وست بنات. لقد دفنا الضحايا اليوم".

وقال حسن معروف أحد السكان لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن العديد من الضحايا كانوا من النساء والأطفال، وقال إن الصور تظهر الجثث.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس على الفور من تأكيد صحة الصور، وقال "حددنا حتى الآن 30 قتيلا" متحدثا في وقت سابق يوم الاثنين.

ولطالما روعت عصابات الميليشيات، المعروفة محليا باسم قطاع الطرق، أجزاء من شمال غرب نيجيريا، وتعمل من قواعد عميقة في الغابات وتداهم القرى لنهب وخطف السكان للحصول على فدية.

وفي الشمال الشرقي، تم طرد الجهاديين من الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها في ذروة الصراع، على الرغم من أنهم يواصلون القتال.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص وشرد مليونا شخص منذ عام 000.

وجعل الرئيس بولا أحمد تينوبو معالجة انعدام الأمن أولوية منذ توليه منصبه في مايو أيار في إطار سعيه لتشجيع الاستثمار الأجنبي في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

تسببت غارات القصف العسكرية النيجيرية في سقوط ضحايا مدنيين في الماضي.

قتل ما لا يقل عن 20 صيادا وأصيب العديد منهم في هجوم وقع في سبتمبر/أيلول 2021 في كواتار دابان مسرة على بحيرة تشاد في الشمال الشرقي، عندما ظن الجيش خطأ أنهم مسلحون.

وفي يناير 2017، قتل ما لا يقل عن 112 شخصا عندما ضربت طائرة مقاتلة مخيما يضم 40 ألف شخص نزحوا بسبب العنف الجهادي في بلدة ران بالقرب من الحدود مع الكاميرون.

وألقى الجيش النيجيري باللوم على "عدم وجود علامات مناسبة للمنطقة" في تقرير صدر بعد ستة أشهر.