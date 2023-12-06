أمير قطر يؤكد لمسؤولة أمريكية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة الآن

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء السبت 2 ديسمبر 2023 ، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نائبة رئيس الولايات المتحدة، كامالا هاريس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، وذلك غداة استئناف الجيش الإسرائيلي القصف على القطاع.



وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



وقال أمير قطر، خلال اتصال هاتفي تلقاه من هاريس، إن بلاده "تواصل مساعي وساطتها مع كافة الشركاء لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وشدد أمير قطر، على "ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، وفق المصدر ذاته.



وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي، خلال الاتصال الهاتفي عن الشكر والتقدير لأمير قطر على "دوره في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس ، وفي إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع".



وجرى خلال الاتصال "بحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين"

المصدر : وكالات