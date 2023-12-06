مولوي التقى علي حسن خليل وبحث مع بدر وسليمان بشؤون بيروت وعكار

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي النائب علي حسن خليل، وتم البحث في الأوضاع العامة. والتقى مولوي النائبين نبيل بدر ومحمد سليمان، وعرض معهما شؤون بيروت وعكار.

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