دعا زعماء مجموعة السبع اليوم إلى مزيد من الهُدن الإنسانية في القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة.
وذكر زعماء المجموعة في بيان مشترك بعد اجتماع عبر الإنترنت، "يلزم مزيد من التحركات العاجلة للتصدي للأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل عدد القتلى والجرحى من المدنيين. ندعم ونحث على مزيد من الهُدن الإنسانية لتمكين هذا".
وطالب الزعماء أيضا إيران بالإحجام عن تقديم الدعم إلى حماس وكذلك إلى حزب الله وجماعة الحوثي اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة السبع دعت ايران لوقف دعم حزب الله وحماس والحوثي: للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة وتقليل عدد القتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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