بوتين خلال لقائه محمد بن سلمان: العلاقات مع السعودية وصلت إلى مستوى غير مسبوق

اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى إن العلاقات مع السعودية وصلت إلى "مستوى غير مسبوق" في بداية اجتماع تم الترتيب له على عجل في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي تصريحات عرضها التلفزيون الروسي، شكر بوتين ولي العهد على دعوته، قائلا إنه "كان يتوقع في بداية الأمر أن يأتي محمد بن سلمان إلى موسكو، لكن حدثت تغييرات في الخطط". وقال إن "اللقاء المقبل يجب عقده في موسكو، وإن البلدين تربطهما علاقات جيدة ومستقرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية".
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