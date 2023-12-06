صحيفة "زمان يسرائيل": هجرة نصف مليون إسرائيلي منذ بدء الحرب مع غزة وتراجع نسبة القادمين لاسرائيل 70%

أظهرت معطيات لسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية هجرة نحو نصف مليون إسرائيلي منذ بداية الحرب مع قطاع غزة في السابع من تشرين الاول الماضي.

وذكرت صحيفة "زمان يسرائيل"، أن 470 ألف إسرائيلي هاجروا من اسرائيل منذ بداية الحرب، ولا يُعرف بعد إذا ما كانوا سيعودون أو لا.

فيما بيّنت المعطيات تراجعاً كبيراً في أعداد المهاجرين اليهود إلى اسرائيل منذ بداية الحرب مقارنة بالوضع خلال أشهر السنة الأولى، إذ وصل اسرائيل 2000 مهاجر في شهر تشرين الثاني مقارنة مع 4500 وصلوا الكيان في كل شهر منذ بداية العام، وهو تراجع بنسبة 70% في نسب الهجرة للكيان.