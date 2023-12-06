بوتين ينهي برنامج عمله في الإمارات ويتوجه إلى السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برنامج عمله في الإمارات العربية المتحدة، عقب إجراء محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ويتوجه حاليا إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء أن بوتين يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض من أبو ظبي.

وأجرى الرئيس الروسي اليوم محادثات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، حيث اقترح التركيز على العلاقات الثنائية وعلى الوضع في المناطق الأكثر سخونة في العالم، مثل منطقة الحرب بين فلسطين وإسرائيل، فضلا عن الوضع في أوكرانيا.