مجلس حكماء المسلمين يدعم 4 مشروعات دولية للشباب في مجال المناخ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء خلال فعاليات جناح الأديان في مؤتمر "COP28"، عن فوز 4 مشروعات دولية للشباب في مجال المناخ، ضمن المسابقة الَّتي أطلقها المجلس للشباب خريجي منتدى صنَّاع السلام، إحدى مبادرات المجلس، والتي شارك فيها 50 شابا وشابة من 11 دولة حول العالم، وعقدت منتصف شهر يوليو الماضي في مدينة جنيف السويسرية.

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام - وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - إن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب بوصفهم قادة المستقبل وحملة شعلة الأمل والسلام في العالم، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على العديد من المبادرات الهادفة لتمكين الشباب واستثمار قدراتهم ودورهم الإيجابي الفاعل في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها قضية التغير المناخي.

وأشار إلى أن دعم المجلس للمشروعات الفائزة يأتي تزامنًا مع تنظيم المجلس لجناح الأديان في COP28، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وذلك بالمشاركة مع رئاسة (COP28) ووزارة التسامح والتعايش الإماراتية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يمثل منصة عالمية للحوار بين الأديان من أجل العمل على إيجاد حلول فاعلة لأزمة التغير المناخي.