غوتيريش يدق ناقوس الخطر: انهيار النظام الإنساني في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن من ناقوس الخطر الذي يلاحق سكان غزة.

غرد غوتيريش، عبر منصة تويتر سابق “أكس حاليا”، ناقوس الخطر الذي يعيشه سكان غزة، خلال حديثه مجلس الأمن، مستندًا للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن لأول مرة خلال فترة ولايتي كأمين عام، استند للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لمواجهة الخطر الشديد يتمثل في انهيار النظام الإنساني في غزة.

وأضاف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن نادر عندما الجأ لمواثيق الأمم المتحدة، قائلًا: "بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلام والأمن الدوليين".

أحث المجلس الأمن، على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية ونداء إلى إعلان وقف إطلاق النار الإنساني.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قبل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قال غوتيريش إن الفلسطينيين يعانون من "أحد أحلك الفصول في تاريخهم"، مجددا إدانته لـ"هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".

إلا أنه شدد على أن ذلك: "لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، داعيا إلى "وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد، والوصول دون قيود للمساعدات المنقذة للحياة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحماية المدنيين، ووضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي".

يذكر أن إسرائيل وحماس اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار المؤقت حتى يوم الأربعاء، مع إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين لدى "حماس" والأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

من جانبه قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام منزعج بشدة بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح في مستشفيات عدة في قطاع غزة.

وأضاف: باسم الإنسانية، يدعو الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ولليوم الـ39 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.



