رئيس وزراء العراق: المجتمع الدولي والقوى العظمى لم تقم بمسؤوليتها لوقف العدوان على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن المجتمع الدولي والقوى العظمى لم تقُم بمسؤوليتها، كما يجب في وقف العدوان على غزة، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم هو امتداد لسنوات طويلة من السياسات العنصرية التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل الإمعان في التجاوز على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني استقبل المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية كومفورت أيرو، والوفد المرافق لها، حيث بحثا أهم القضايا والملفات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، وكذلك دور العراق في المنطقة وتشجيعه الحوار، والتهدئة في ملف العدوان على غزة.

وقال السوداني إن العراق بات مفتاحا للحلول بعدما قطع شوطا كبيرا في المسار الديمقراطي، داعيا المنظمات الدولية إلى التعرف بشكل حقيقي على التقدم المتحقق في العراق بمستويات مختلفة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وما تمثله من استحقاق دستوري وتعزيز للّامركزية في العراق، وأن الحكومة باتت اليوم تتمتع بدعم ائتلاف واسع من القوى السياسية الوطنية العراقية التي تضمّ جميع مكونات أطياف الشعب العراقي.