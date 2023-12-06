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روسيا والسعودية تدرسان إنشاء شركة مشتركة للأسمدة

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ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم  الأربعاء خلال زيارة إلى الرياض، إن موسكو والمملكة العربية يمكنهما إنشاء شركة مشتركة في مجال الأسمدة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم أن بوتين وولي العهد السعودي، ، رحّبا بالمشاركين والمساهمين، ومن بينهم رجل الأعمال الروسي دميتري مازيبين، الذي قدمه بوتين لولي العهد السعودي قائلاً له إنه "يعمل في مجال الأسمدة".

 

وشدد الرئيس الروسي على أن "هناك فرصة لإنشاء شركة مشتركة كبيرة" مع المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.

 

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر منتجاً ومصدراً رئيسياً للأسمدة، وخاصة الفوسفات والنيتروجين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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