مفاجأة.. حادث السفينة "أورفيوس" بقناة السويس "ليس الأول" (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين أحمد:

بالتزامن مع شحوط السفينة "إيفرجيفين" نهاية مارس 2021، انتشرت عدة صور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كانت صور مضللة حول الحادث، ادعى ناشروها أنها لتصادم السفينة، مع فيديو ذكر ناشره أنه توثيق للحظة الجنوح.

إلا أن المشهد المنشور وقتها لم يكن إلا لحادث تصادم سفينة بأخرى وقع في 16 يوليو عام 2018، بينما كانت سفينة الحاويات "أورفيوس" إحدى هاتين السفينتين، وقد جنحت وقتها قبل دقائق من اصطدامها بعائمة أخرى، وفي الخلفية صوت قائد قاطرة يتحدث إلى زميله بسرعة سحب السفينة، ثم يخبره بوقوع التصادم وتوقف السفينة.

هذه السفينة التي ظهرت في الفيديو الموثق للحادث عام 2018 عبر موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب" وحملت اسم NYK ORPHEUS، هي السفينة نفسها التي شحطت اليوم الأربعاء بقناة السويس بعد حدوث عطل بدفة التوجيه، ما أدى إلى اصطدامها بكوبري الشهيد أحمد المنسي عند الكيلو 74 ترقيم قناة، لكنها جاءت اليوم ضمن قافلة الجنوب باسم ONE ORPHEUS، بينما حملت نفس رقم imo (شهادة الإبحار) ذاتها لسفينة العام 2018.

شهادة الإبحار تثبت هوية "أورفيوس"

يقول مصدر ملاحي إن المنظمة البحرية الدولية تصدر رقم ثابت في شهادة الإبحار لكل سفينة، هو بمثابة رقم تعريفي لا يتغير منذ حصول السفينة على شهادة صلاحية الإبحار قبل خروجها في أول رحلة وحتى انتهاء عمرها الافتراضي وتخريدها وتقطيعها.

ويضيف المصدر -رفض ذكر اسمه في حديثه لـ"الخليج 365"- أن السفينة NYK ORPHEUS هي نفس السفينة ONE ORPHEUS، حيث يحملان سويا رقم شهادة ابحار 9313008، كما يحملان رقم أيضًا رقم خدمة التعريف البحري المتنقلة نفسه، وهو MMSI: 563061300 ما يؤكد أنهما سفينة واحدة، إذ بيعت السفينة وتم تغيير اسمها من الخط الملاحي، لكن لا يمكن تغيير رقم شهادة الإبحار.

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صور توثق "أورفيوس"

في محاولة أخرى للبحث والتحقق من أن حادث اليوم لم يكن الأول للسفينة، عن اسم السفينة NYK ORPHEUS عبر محرك بحث "جوجل"، ظهرت النتيجة الثانية باسم السفينة ONE ORPHEUS، وهي والنتيجة الأولى تتطابقان في رقم شهادة الإبحار ورقم التعريف البحري.

لون أسود وأحمر

وبالبحث عبر موقع "مارين ترافيك" بالاسم الأول، ظهر الاسم الثاني مع صور متعددة لنفس السفينة مرة باللون الأسود وعليها NYK ORPHEUS، حتى منتصف عام 2021، إذ ظهرت الصور الملتقطة للسفينة بعد ذلك التاريخ باللون الأحمر ودُون عليها الاسم الثاني مع تطابق نفس بيانات التصنيع والحمولة والطول والعرض، حيث جرى تصنيعها عام 2008 وهي ترفع علم سنغافورة، بحمولة اجمالية 99543 حاوية بطول 336 مترًا وعرض 46 مترًا.

لم يختلف الأمر على موقع "فيسيل فيندر"، حيث أظهر صورًا مختلفة بعضها بالأسود، ما التقط بعد يونيو 2021 كان باللون الأحمر، بينما ما يؤكد أن السفينة التي كسرت وصدعت كوبري الشهيد أحمد منسي، هي ذات السفينة التي اصطدمت في سفينة وقاطرة عام 2018، وبالتالي، فالحادث اليوم ليس الأول.

كسر وتصدع الكوبري

وتعرضت سفينة الحاويات ONE ORPHEUS لعطل في دفة التوجيه اليوم الأربعاء خلال ابحارها ضمن قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة متجهة إلى ميناء روتردام بهولندا، وتسبب عطل دفة الإبحار في فقدان السيطرة عليها ما أدى اصطدامها بالكوبري عند الكيلو 74 ترقيم قناة، وكسر بنتونات الكوبري.

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نجاح قطر السفينة

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات ONE ORPHEUS خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.

وأضاف الفريق ربيع بأن السفينة ONE ORPHEUS تستأنف حاليا عبورها للقناة بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما تستأنف ال6 سفن المتبقية خلفها عبورها للقناة.

وشدد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حده من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة.

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مصير "أورفيوس".. خطاب ضمان أو التحفظ

يواجه السفينة بعد إعادة إبحارها سيناريوهان، قبل مغادرتها للمدخل الشمالي في بورسعيد، حيث تسببت في كسر وتلف الكوبري العائم.

يقول الخبير الملاحي وائل قدور عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الأسبق، إن لهيئة قناة السويس أن تتحفظ على سفينة الحاويات لحين حصولها على تعويض بقيمة التلفيات التي تعرض لها الكوبري بالإضافة على تكلفة القاطرات التي شاركت في عملية سحب السفينة بعد تعطل دفة التوجيه.

أما السيناريو الثاني أن يقدم الوكيل الملاحي للسفينة خطاب ضمان بقيمة التلفيات وفقا للمطالبة بقيمة الأضرار الناتجة عن الحادث والتكلفة التي تقدرها الهيئة، وهو امر متبع في كل حوادث السفن التي تقع في قناة السويس والتي كان أبرزها جنوح السفينة ايفر جيفين، ومؤخرا في أغسطس حين تصادمت ناقلة الغاز CHINAGAS LEGEND، مع القاطرة فهد، التابعة لهيئة قناة السويس تسبب في اغراقها ووفاة الريس الميكانيكي على القاطرة.