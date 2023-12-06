حماس: أي محاولة لدفع الفلسطينيين خارج الحدود لا يعني أن القضية ستنتهي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال أسامة حمدان القيادي في حماس، إن المناطق الآمنة التي يعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن كمائن للموت

وتابع أسامة حمدان لقناة الجزيرة: "الاحتلال الإسرائيلي هو الذي عطل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة، و لن نقبل التفاوض تحت النار مع العدو الإسرائيلي، كما أن الصواريخ التي عرضها الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن مجسمات".

وأشار أسامة حمدان القيادي في حماس: "بعض الصواريخ التي عرضها الاحتلال بعضها تالف وبعضها تم تجميعه من مناطق مختلفة، وأن أي محاولة لدفع الفلسطينيين خارج الحدود لا يعني أن القضية ستنتهي، حل القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة يكون بإنهاء الاحتلال".