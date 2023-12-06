أشار السفير الإيراني مجتبى اماني، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "لقائي مع وليد جنبلاط كان مهما وموضوعيا وبناء، وقد تبادلنا الآراء بشفافية تامة. وقد نقلت له رسالة شكر على مواقفه إتجاه المقاومة ودفاعا عن فلسطين وأهالي غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر السفير الإيراني: لقائي مع وليد جنبلاط كان مهما وموضوعيا وتبادلنا الآراء بشفافية تامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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