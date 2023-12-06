ضاهر: قائد الجيش أثبت نظافة كفّه على عكس ما يتهمه به باسيل و"البيتو من زجاج ما يراشق بحجار"

أشار النائب ميشال ضاهر، الى أننا "بحاجة الى رجل انقاذي والى رجل لا يكون محسوبًا على اي طرف، ورئيس الجمهورية السابق الجنرال ميشال عون أثبت كفاءته في المؤسسة العسكرية في اصعب الظروف".
ولفت ضاهر، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "الجهات السياسية كافة مُتفقة على ضرورة تأجيل تسريح قائد الجيش وبرأيي التمديد حاصل، وجوزاف عون أثبت نظافة كفّه على عكس ما يتهمه به باسيل و(البيتو من زجاج ما يراشق بحجار)".
وذكر أن "لبنان على اللائحة الرمادية ونحن كمجلس نيابي نحاول تجنّب الاسوأ وبرأيي لا حرب في لبنان"، مضيفاً "مرشحنا الى حد اليوم هو جهاد أزعور واذا دعا الرئيس بري الى جلسة سننتخبه والمواجهة ما زالت بين أزعور وفرنجية وأتمنى أن يكون العماد جوزيف عون الخيار الثالث".
وأضاف "اسرائيل لها مصلحة لجرّنا الى معركة ولكن لا نية لحزب الله من فتح معركة مع اسرائيل".
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