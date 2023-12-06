الخارجية الأميركية: سنعترض على أي "منطقة عازلة" داخل قطاع غزة

اكد وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستعارض أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل حدود قطاع غزة.

ولفتت الخارجية الأميركية، الى أنها تعارض أيضا أي تقليص في مساحة قطاع غزة بعد الحرب، وأنها وسترفض أي مناطق عازلة داخل القطاع. وأكدت أن واشنطن تتفهم أنه ستكون هناك فترة انتقالية ما بعد نهاية العمليات القتالية الكبرى داخل غزة.

وأشارت إلى أنه من المبكر للغاية تحديد أي حل قاطع للوضع في غزة بعد الصراع، ولا تستطيع على الفور تحديد مدة الفترة الانتقالية بعد نهاية العمليات القتالية الكبرى في غزة

وبينت الخارجية الأميركية أنها تناقش مع حلفائها وشركائها الوضع في غزة بعد الحرب، مؤكدة أنها ولن نقبل بوضع لا يضمن الأمن للفلسطينيين.