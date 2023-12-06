الصحة في غزة: إسرائيل تتعمد تصفية الوجود الصحي شمال القطاع و800 ألف من سكان باتوا بلا غطاء صحي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "الاحتلال يتعمد تصفية الوجود الصحي شمال غزة و800 ألف من سكان الشمال باتوا بلا غطاء صحي".

وكان قد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم من أن "النظام الصحي في غزة بات على شفا الانهيار التام"، لافتاً الى أنه "يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن والتي دعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بعدّهاتهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وأشار إلى أن "مستشفى كمال عدوان في قطاع على وشك الإغلاق"، مشددا على أن "القطاع لم يعد يتحمل خسارة المزيد من المستشفيات".