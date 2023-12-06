استقالة وزير الهجرة البريطاني غداة توقيع معاهدة مع رواندا حول ترحيل مهاجرين

قدم وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك استقالته بعدما نشرت الحكومة قانونا معجلا يتعلق بمعاهدة مثيرة للجدل وقعت مع رواندا وتنص على اعادة مهاجرين الى هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

واعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي للنواب إن "روبرت جينريك استقال"، في خطوة تزيد من الضغط على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.