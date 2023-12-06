قدم وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك استقالته بعدما نشرت الحكومة قانونا معجلا يتعلق بمعاهدة مثيرة للجدل وقعت مع رواندا وتنص على اعادة مهاجرين الى هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
واعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي للنواب إن "روبرت جينريك استقال"، في خطوة تزيد من الضغط على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة وزير الهجرة البريطاني غداة توقيع معاهدة مع رواندا حول ترحيل مهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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