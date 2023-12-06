البنتاغون: 77 هجوما على القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، في حديث لقناة "الجزيرة"، أن "الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا ارتفعت منذ 17 تشرين الأول الماضي إلى 77 هجوما".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية هذا اليوم، قاعدة الاحتلال الأميركي عين الاسد غرب العراق، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".