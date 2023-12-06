اسماعيل هنية يكشف عن شرط حمــ..ــاس للدخول في مفاوضات جديدة بشأن الأسرى

الشارقة - اميمة ياسر -

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة أكدت أنها أنهت مرحلة تسليم الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن الدخول في مفاوضات جديدة لتبادل الرهائن مرهون بوقف كامل للعدوان على قطاع غزة.

وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أكد "هنية": "لن ندخل في أي مفاوضات في ظل إطلاق النار، والمجازر والمذابح وقتل الأطفال والنساء والشيوخ".

وأضاف: "بمجرد أن يتوقف العدوان وإطلاق النار سنكون مستعدين لاستئناف المفاوضات لتبادل جميع الأسرى والوصول لصفقة شاملة."

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن التسوية الشاملة مرتبط بموضوع الأسرى وإنهاء الحصار عن القطاع والمسار السياسي للشعب الفلسطيني، الذي يريد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وفق حق تقرير المصير والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد إسماعيل هنية أنه "إذا أوقف الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق نار وكامل وتام وانسحاب قوات الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، فيمكن ساعتها التفاوض، عبر أشقائنا في مصر وفي قطر، لا يمكن التفاوض تحت النار."