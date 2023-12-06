هل حمــ..ــاس مرتبطة بداعــ..ــش؟.. رد قوي من إسماعيل هنية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سقوط الرواية الإسرائيلية عن مقارنة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بتنظيم "داعش" وذلك منذ اليوم الأول أو الثاني للحرب.

وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح "هنية" أن كل ما قيل في يوم 7 أكتوبر و8 أكتوبر عن قيام عناصر المقاومة الفلسطينية "حماس" بقتل الأطفال وقطع الرؤوس واستهداف المدنيين والاغتصاب وهذا الكذب والافتراء لم يعد العالم يصدقه على الإطلاق.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" أن الحركة أثبتت من خلال التعامل مع الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين قمة القيم والأخلاق والانضباط والسلوك القيمي للمقاومة الفلسطينية المستمدة من تعاليم ديننا، ومن المقاتل العربي الذي يحترم كل المواثيق والأطراف والأديان.

وأكد: "العالم الآن يردد أن حركة حماس حركة تحرر وطني فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، حتى اليهود لا نعاديهم لأنهم يهود، ولكن نعادي الصهاينة الذين احتلوا أرضنا".

وشدد إسماعيل هنية على أن حركة حماس من نسيج التاريخ الفلسطيني والعربي والإسلامي الناصع، وتتحرك برؤية وباستراتيجية واضحة، وهي ليس لها أي ارتباط بأي تنظيم خارج الحالة الفلسطينية، فضلا أن يكون لها أي علاقة بسلوكها وأدبياتها مع داعش.