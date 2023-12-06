شكرا لقرائتكم خبر إردوغان: سيدفعون الثمن لو لاحقوا حماس في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال للصحفيين على متن رحلته عائدا من قطر «إذا تجرؤوا على اتخاذ مثل هذه الخطوة ضد تركيا، سوف يدفعون الثمن بصورة لن يستطيعوا التعافي منها».
وبث مكتب الاتصالات الخاصة بإردوغان تصريحاته ردا على سؤال بشأن ما يتردد عن خطط الاستخبارات الإسرائيلية اغتيال أعضاء حركة حماس في الخارج.
وكانت وكالة الأناضول التركية للأنباء نقلت عن الاستخبارات التركية القول «إن إسرائيل سوف تواجه عواقب وخيمة في حال استهدفت أعضاء حماس في تركيا».
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت سابقا أن الاستخبارات الإسرائيلية تعد لتعقب وقتل قادة حماس حول العالم بعد انتهاء حرب غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر إردوغان: سيدفعون الثمن لو لاحقوا حماس في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.