شكرا لقرائتكم خبر إردوغان: سيدفعون الثمن لو لاحقوا حماس في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السلطات الإسرائيلية من ملاحقة أفراد حركة حماس على الأراضي التركية.

وقال للصحفيين على متن رحلته عائدا من قطر «إذا تجرؤوا على اتخاذ مثل هذه الخطوة ضد تركيا، سوف يدفعون الثمن بصورة لن يستطيعوا التعافي منها».

وبث مكتب الاتصالات الخاصة بإردوغان تصريحاته ردا على سؤال بشأن ما يتردد عن خطط الاستخبارات الإسرائيلية اغتيال أعضاء حركة حماس في الخارج.

وكانت وكالة الأناضول التركية للأنباء نقلت عن الاستخبارات التركية القول «إن إسرائيل سوف تواجه عواقب وخيمة في حال استهدفت أعضاء حماس في تركيا».

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت سابقا أن الاستخبارات الإسرائيلية تعد لتعقب وقتل قادة حماس حول العالم بعد انتهاء حرب غزة.