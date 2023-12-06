1.9 مليون فلسطيني في العراء يواجهون الأمراض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الأمم المتحدة أمس «إن نحو 85% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة للشهر الثالث».

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة (من أصل 2.3 مليون نسمة)، أصبحوا نازحين داخليا.

وتم تسجيل ما يقرب من 1.2 مليون من هؤلاء النازحين في 156 منشأة تابعة للأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة، منهم حوالي مليون مسجلون في 99 ملج للأونروا في وسط وجنوب قطاع غزة.

ويقدر أن 191 ألف نازح آخر يقيمون في 124 مدرسة عامة ومستشفى، وكذلك في أماكن أخرى مثل قاعات الزفاف والمكاتب والمراكز المجتمعية، وتستضيف العائلات الباقين أو يعيشون في العراء بالقرب من الملاجئ.

وبحسب الأمم المتحدة فإنه بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في ملاجئ الأونروا في الجنوب، حدثت زيادات كبيرة في بعض الأمراض والحالات المعدية مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهابات الجلد والحالات المرتبطة بالنظافة، إلى جانب تقارير أولية عن تفشي الأمراض، بما في ذلك التهاب الكبد الوبائي (أ).

وأثيرت مخاوف بشأن الفئات الضعيفة من الأشخاص الذين يعانون من ظروف المأوى الصعبة، وهذا يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، أو اللاتي أنجبن حديثا، أو المرضعات، والأشخاص الذين يتعافون من الإصابات أو العمليات الجراحية، والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وفي الأول من الشهر الجاري، أصدر الجيش الإسرائيلي خريطة مفصلة على الإنترنت لتقسيم غزة.

أمراض تلاحق أهل غزة: