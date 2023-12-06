بايدن: لولا ترشح ترمب لما ترشحت لولاية ثانية

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وأضاف خلال حملة لجمع التبرعات في مدينة بوسطن «لو لم يترشح ترمب، لست متأكدا من أنني كنت سأترشح»، وقال إن الديمقراطيين لا يمكنهم السماح لترمب بالفوز.
وبحسب شبكة (سي إن إن) يعد بايدن نفسه أفضل من يستطيع حماية أمريكا من ترمب، ويصور الانتخابات المقبلة على أنها دفاع عن الديمقراطية.
ووصف بايدن ترمب أمس الأول، بأنه تهديد وجودي لنظام الحكم في البلاد.
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