شكرا لقرائتكم خبر بايدن: لولا ترشح ترمب لما ترشحت لولاية ثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن للمتبرعين الديمقراطيين أمس الأول، أنه ما كان سيعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، لولا إعلان الرئيس السابق دونالد ترمب عن ترشحه.

وأضاف خلال حملة لجمع التبرعات في مدينة بوسطن «لو لم يترشح ترمب، لست متأكدا من أنني كنت سأترشح»، وقال إن الديمقراطيين لا يمكنهم السماح لترمب بالفوز.

وبحسب شبكة (سي إن إن) يعد بايدن نفسه أفضل من يستطيع حماية أمريكا من ترمب، ويصور الانتخابات المقبلة على أنها دفاع عن الديمقراطية.

ووصف بايدن ترمب أمس الأول، بأنه تهديد وجودي لنظام الحكم في البلاد.