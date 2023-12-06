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بايدن: لولا ترشح ترمب لما ترشحت لولاية ثانية

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن للمتبرعين الديمقراطيين أمس الأول، أنه ما كان سيعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، لولا إعلان الرئيس السابق دونالد ترمب عن ترشحه.

وأضاف خلال حملة لجمع التبرعات في مدينة بوسطن «لو لم يترشح ترمب، لست متأكدا من أنني كنت سأترشح»، وقال إن الديمقراطيين لا يمكنهم السماح لترمب بالفوز.

وبحسب شبكة (سي إن إن) يعد بايدن نفسه أفضل من يستطيع حماية أمريكا من ترمب، ويصور الانتخابات المقبلة على أنها دفاع عن الديمقراطية.

ووصف بايدن ترمب أمس الأول، بأنه تهديد وجودي لنظام الحكم في البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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