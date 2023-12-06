شكرا لقرائتكم خبر حملة جزائرية تسقط 260 إرهابيا ومهربا وتاجر مخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أمس اعتقال 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني في الفترة الممتدة من 29 نوفمبر الماضي حتى أمس.

وأظهرت حصيلة نشرتها وزارة الدفاع للحصيلة المرجعية نفسها، عن اعتقال 70 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 1332 كجم من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، وضبط 348,758 قرصا مخدرا.

وجرى ضبط 178 مهربا جنوب البلاد، و30 قنطارا من خام الذهب والحجارة، إضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، والتحفظ على 16 مركبة، و118 مولدا كهربائيا، و76 مطرقة ضغط.

وأشارت الحصيلة إلى توقيف 30 شخصا آخر، وضبط 19 بندقية صيد، و48,227 لترا من الوقود، و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و2000 كجم من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ41 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 78 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.