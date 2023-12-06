فصائل عراقية تضرب عين الأسد وتزيد التصعيد مع أمريكا

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واستأنفت الفصائل العراقية هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش المتمركزة في سوريا والعراق، منذ توقف الهدنة ومعاودة إسرائيل عدوانها على غزة.
وقال مسؤول عسكري أمريكي مفضلا عدم الكشف عن هويته، «إنه تم إطلاق طائرة مسيرة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في قاعدة عين الأسد في العراق».
وتبنت ما تسمى «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضم فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، هذا الهجوم.
وكانت تبنت كذلك معظم الهجمات التي شنت ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ أسابيع.
وردا على تلك الهجمات، شنت واشنطن عدة ضربات في العراق على مسلحين في فصائل متحالفة مع إيران.
وفي الثالث من ديسمبر، شن التحالف الدولي ضربة جوية «دفاعا عن النفس» ضد 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة مسيرة هجومية في اتجاه واحد، ما أدى إلى مقتل 5 مسلحين، وفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية.
وأحصت واشنطن حتى الآن 78 هجوما منذ 17 أكتوبر ضد قواتها في العراق وسوريا، أي بعد 10 أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق حصيلة جديدة أفاد بها مسؤول عسكري أمريكي.
وأواخر نوفمبر الماضي، استهدفت ضربات أمريكية مرتين مسلحين في فصائل موالية لإيران في العراق أسفرت عن مقتل 9 أشخاص.
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