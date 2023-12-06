شكرا لقرائتكم خبر إشادة عالمية بدور المملكة في تخفيف معاناة غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما توالت الجهود الدبلوماسية السعودية لتخفيف معاناة أهل غزة ووقف الحرب المجنونة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أشادت منظمة دولية بجهود المملكة الإنسانية لإيصال المساعدات الإيوائية والدوائية والغذائية لقطاع المحاصر.

وتلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أمس، اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، والمساعي المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وعبر الوزيران عن القلق العميق إزاء الكارثة الإنسانية وخسارة الأرواح في قطاع غزة، مشددان على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي واحترامه.

بالتواكب، أشاد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني بالدور الكبير الذي تقوم به السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقال «إن الوضع الحالي في غزة لا يقل عن كونه كارثيا، وهذا أمر يشاهد يوما بعد يوم».

وأضاف «بفضل الدعم الكبير الذي قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة أصبحت اللجنة قادرة على القيام بعملها في العديد من مستشفيات القطاع، ومكنها من دعم المستشفيات بالإمدادات الطبية والجراحية الأكثر احتياجا».

وقال خلال لقائه مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة «لدى اللجنة فرقا طبية تعمل جنبًا إلى جنب مع الأطباء وطواقم التمريض الفلسطينية، وتنقذ الأرواح كل يوم، وشاهدت اللجنة مرضى بجروح خطيرة جدا، كما أنه يصل إلى المستشفيات الآلاف من المصابين بجروح خطيرة وبحروق وإصابات معقدة ومروعة، وأن الدعم الكبير الذي قام به مركز الملك سلمان للإغاثة ساعد اللجنة على إنقاذ الأرواح والحفاظ على الإنسانية في قطاع غزة في ظل هذه الظروف السيئة للغاية».

وأضاف مارديني بأن شراكة اللجنة مع المركز تنمو باستمرار مع مرور الوقت، معربا عن فخره بهذه الشراكة التي بدأت في عام 2015م عندما أنشئ مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأفاد مارديني بأنه في كل لقاء مع الدكتور الربيعة، نستعرض الأعمال والأنشطة الإنسانية الجديدة المشتركة بين الجانبين، فمنذ سبعة أشهر كنا نوحد الجهود بشأن الوضع المأساوي الذي حدث بالسودان، وكنا ندعم أيضا المستشفيات، ونوفر الرعاية الصحية في ظروف صعبة للغاية.

جهود السعودية لدعم غزة:

20 سيارة إسعاف بالجسر الجوي.

573 طنا من خلال الجسر الجوي.

401 حاوية عبر الجسر البحري.

544 مليون ريال عبر حملة شعبية.