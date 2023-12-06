إعدام العرولي يثير موجة غضب عربية

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وأوضح أن الميليشيات اختطفت منذ انقلابها على الدولة آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، بهدف الحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة.
وأشار الإرياني أن أوامر الحوثي بإعدام فاطمة العرولي ليست الأولى، فقد سبق وأصدرت حكما بإعدام أسماء ماطر العميسي (32 عاما)، المحتجزة تعسفيا منذ 7 أكتوبر 2016، كما أصدرت حكما بالإعدام رميا بالرصاص مع التعزير بحق الناشطة الحقوقية زعفران زايد رئيس منظمة تمكين، وحنان الشاحذي والطاف المطري، على خلفية نشاطهن الحقوقي ومواقفهن وآرائهن السياسية المناهضة لها.
ولفت إلى أن الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة، تفيد أن عدد النساء المحتجزات قسرا في معتقلات جماعة الحوثي بلغ نحو (1800) امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، ولا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان.
على صعيد آخر، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن وقف عمليات توزيع المواد الغذائية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات في صنعاء.
وقال بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي، «إن هذا القرار الصعب يأتي بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق مع السلطات لإعطاء الأولوية للفئات السكانية الأكثر ضعفا التي تواجه خطر الجوع بالتمويل المتاح.
وسيواصل برنامج الأغذية العالمي برامجه لتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش، التغذية، والتغذية المدرسية للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية طالما أن الوكالة لديها التمويل الكافي وتعاون السلطات في شمال اليمن.
وفي مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحكومة، سيستمر توزيع المواد الغذائية مع التركيز على العائلات الأكثر ضعفا، بما يتماشى مع تعديلات الموارد التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي. وان الأولوية القصوى لبرنامج الأغذية العالمي هي احتياجات المتضررين وأشار البرنامج إلى أنه سيواصل العمل من أجل تحقيق انفراجه في المحادثات مع السلطات.
مشاهدات يمنية:
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