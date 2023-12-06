اشتعال المعارك بالسودان بعد تعليق محادثات جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشتعلت المعارك في السودان بعد انتشار أخبار تعليق مفاوضات طرفي النزاع التي جرت في الأيام الماضية بجدة بوساطة سعودية وأمريكية.

وصعد الجيش السوداني ضرباته الجوية في العاصمة الخرطوم بينما توغلت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في منطقتي دارفور وكردفان.

وقال أحمد عبدالله (51 عاما) في أم درمان المجاورة للخرطوم، حيث يتقاتل الجانبان للسيطرة على قواعد عسكرية، «يطلقون المدفعية بكثافة، وكثيرا ما تسقط على منازل المدنيين».. وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتعاون الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، لكن اندلع صراع بينهما في أبريلبسبب الخلاف على خطة لمرحلة انتقالية جديدة.

وتم تعليق محادثات جدة في يونيو ثم استؤنفت في أكتوبر، وذكرت مصادر سودانية مشاركة في المحادثات أن الطرفين اجتمعا هذا الأسبوع دون التوصل لاتفاق جديد بعد فشل تحقيق أهداف الالتزام بنبرة هادئة والقبض على رجال البشير وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأكدت المصادر أن ممثلي الجانبين، الذين لم يجتمعوا وجها لوجه، ظلوا مختلفين بخصوص سيطرة قوات الدعم السريع على معظم أنحاء الخرطوم.

وذكروا أن الجيش يطالب قوات الدعم السريع بالانسحاب إلى قواعد معينة ورفض اقتراحا مقابلا من القوات بمغادرة منازل المدنيين وإقامة نقاط تفتيش في أنحاء المدينة.