اخبار العالم

بوتين: العلاقات الروسية الإماراتية وصلت إلى مستوى غير مسبوق

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بوتين: العلاقات الروسية الإماراتية وصلت إلى مستوى غير مسبوق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا والإمارات وصلت إلى مستوى غير مسبوق، حيبما نقلت “القاهرة الإخبارية” عن “رويترز”.

 

 

 

وأضاف “بوتين” أن الوضع في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكونان من بين موضوعات النقاش.

 

 

 

ويزور بوتين الإمارات والسعودية في جولة خارجية نادرة، وسيجري أيضًا محادثات مع ، تتناول النفط وأوبك+ والصراعين في غزة وأوكرانيا.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا