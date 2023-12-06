إسرائيل: سنستخدم كل الوسائل لدفع حزب الله بعيداً عن الحدود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء إن إسرائيل ستستخدم “كل ما لديها من وسائل” بما فيها الوسائل العسكرية لدفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، مشيراً إلى أن أفضل خيار لتحقيق هذا الهدف هو التوصل لتسوية دبلوماسية، حسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وتعهد غالانت، في لقاء مع رؤساء البلديات ورؤساء مجالس البلدات الواقعة قرب الحدود اللبنانية، بأن الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم مع بدء الحرب مع حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لن يعودوا إلى ديارهم إلا بعد دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.

وقال غالانت، خلال الاجتماع الذي عقد في بلدة نهاريا، إن الخيار الأفضل لإسرائيل هو التوصل إلى تسوية دبلوماسية تؤدي إلى تطبيق القرار 1701، الذي أنهى الحرب مع حزب الله عام 2006.

وأوضح أنه إذا لم تنجح الدبلوماسية فإن إسرائيل “ستعمل بكل الوسائل المتاحة لديها” بما فيها العمليات العسكرية لدفع حزب الله إلى التراجع إلى شمال نهر الليطاني، بحسب الصحيفة.

ويمنع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 حزب الله من الاحتفاظ بوجود عسكري جنوب نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إلا أن حزب الله يشن بانتظام هجمات على إسرائيل من مناطق قريبة من الحدود.