اعتقال 12 إرهابياً في الجزائر

ابوظبي - سيف اليزيد - الجزائر (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أمس، اعتقال 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة في الفترة الممتدة من 29 نوفمبر الماضي حتى أمس الأول.

وأظهرت حصيلة نشرتها وزارة الدفاع اعتقال 70 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 1332 كيلوجراماً من المخدرات وضبط 348758 قرصاً مخدراً.

كما جرى ضبط 178 مهرباً جنوبي البلاد، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، والتحفظ على 16 مركبة، و118 مولداً كهربائياً، و76 مطرقة ضغط. وأشارت الحصيلة إلى توقيف 30 شخصاً آخر، وضبط 19 بندقية صيد، و48227 لتراً من الوقود، و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، و2000 كيلوجرام من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.