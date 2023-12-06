انهيار المناجم خطر يهدد العمال

بعد أيام قليلة من كارثة انهيار منجم في الهند عانى العاملون من الاحتجاز بداخله لأكثر من أسبوع، تواجه زامبيا ذات المصير، حيث تم انتشال رجل حيا من منجم في زامبيا بعد ما يقرب من أسبوع من محاصرة العشرات من عمال المناجم غير الرسميين تحت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

كما تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض في منجم مفتوح في مقاطعة كوبربيلت بجنوب إفريقيا. وقال مسؤولون حكوميون إن أكثر من 30 من عمال المناجم ربما ما زالوا محاصرين تحت الأرض، رغم أنهم غير متأكدين من العدد الدقيق.

5 أيام

وتم إنقاذ الناجي البالغ من العمر 49 عامًا ، وفقًا لبيان صادر عن وحدة إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها في زامبيا. وقال لرجال الإنقاذ إنه ظل يكافح منذ خمسة أيام لإيجاد مخرج من أحد الأنفاق المنهارة في منجم النحاس بالقرب من مدينة شينغولا، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال العاصمة لوساكا، بحسب البيان.

وقال رجال الإنقاذ إن الرجل نُقل إلى المستشفى. ولم يقدموا أي تفاصيل عن حالته الطبية لكنهم قالوا إنه تمكن من التحدث إلى المسؤولين من سريره في المستشفى.

وبعد عملية الإنقاذ، قال مسؤولون حكوميون للصحفيين إن 38 عائلة أبلغت عن اختفاء أقارب لها، لكن كان لا بد من التحقق من هذه التقارير. وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق إن أكثر من 30 من عمال المناجم محاصرون، في حين قال مفوض المنطقة في المنطقة إن 36 من عمال المناجم على الأقل كانوا تحت الأرض عندما وقعت الانهيارات الأرضية، مما أدى إلى دفنهم.

وقد وجدت السلطات صعوبة في إعطاء إحصاء دقيق لعدد الأشخاص الذين كانوا داخل الأنفاق الثلاثة لأنه يشتبه في أنهم عمال مناجم غير شرعيين كانوا يحفرون أثناء الليل للبحث عن خام النحاس دون علم مالك المنجم.