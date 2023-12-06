الاحتلال ينفذ سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة بخانيونس

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على مناطق عدة غرب ووسط وشرق مدينة خانيونس ووصل العديد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي من جراء القصف.

ولم يجر حصر ضحايا القصف الإسرائيلي العنيف بتلك المناطق، موضحا في الوقت نفسه، أن 4 إصابات تعرضت للاستهداف من قبل القناصة الإسرائيلية.

وحلقت طائرات الاستطلاع في مناطق متفرقة بخانيونس، ومحاصرة عشرات العائلات داخل المنازل، منذ ليلة أمس، من دون أن تسمح لهم القوات الإسرائيلية بالخروج.

وحول مستجدات الوضع داخل مجمع ناصر الطبي أشار إلى خروج عربات إسعاف بكثافة منه متجهة إلى أماكن القصف المتعددة بخانيونس.

واخبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الفلسطينيين بضرورة الإخلاء الفوري لمنازلهم ومراكز إيواء في منطقة حي الشيخ ناصر، شرقي خانيونس، بحجة أنها منطقة عمليات عسكرية.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، ارتفاع عدد المجازر الإسرائيلية إلى 1550 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

كما بلغ عدد المفقودين 7600 شخص، إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا، وفق مكتب الإعلام الحكومي في غزة.