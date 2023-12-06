فرنسا تدين قصفا إسرائيليا أسفر عن استشهاد جندي لبناني

ياسر رشاد - القاهرة - نددت الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء بقصف شنته إسرائيل على جنوب لبنان وأسفر عن استشهاد جندي لبناني.

وقال المتحدث باسم الوزارة في إحاطة يومية إن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات المستمرة على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وتندد فرنسا بالضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة أحد أفراد القوات المسلحة اللبنانية، وترسل أصدق التعازي لأقارب الضحية.

وذكر الجيش اللبناني في بيان يوم الثلاثاء أن جنديا لبنانيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي قرب قرية حدودية في جنوب لبنان.

ويذكر أن جبهة جنوب لبنان شمال إسرائيل تشهد قصفا متبادلا منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.