الكابينيت الإسرائيلي يصادق على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" على زيادة كميات الوقود التي تسمح سلطات اسرائيل بإدخالها إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك في ظل الضغوط الأميركية في هذا الشأن.

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أكدت أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل زيادة كميات الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة لتصبح 120 ألف لتر يوميًا، بدلا من 60 ألف لتر، بشكل فوري.

وأوضحت الهيئة أن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، نقلوا رسالة بهذا الطلب إلى نظرائهم الإسرائيليين؛ كما دعت واشنطن، المسؤولين في تل أبيب، إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.