رئيسة الصليب الأحمر الدولي: الانتقادات الاسرائيلية للمنظمة "خطرٌ على الاسرى"

أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك أنّ الانتقادات الإسرائيلية تجاه المنظمة تمثل "مشكلة للموظفين" و"قد تعرّض للخطر الاسرى" المحتجزين في قطاع غزة.

واوضحت سبولجاريك في مقابلة مع وكالة "كيستون-إيه تي إس" السويسرية للأنباء، "الوضع معقد جداً. لا يمكننا ببساطة أن نقرر الخروج لرؤية الاسرى". وأكدت أنّ مثل هذه الانتقادات قد تقوّض أمن موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدرتهم على التنقل.

وأضافت "يمكنها أيضاً أن تعرّض الاسرى لخطر أكبر مما هو عليه الحال".وشدّدت على وجود فرق بين المحادثات الخاصة وما يُقال في العلن.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه الأربعاء "دعوة عاجلة" طالب فيها الصليب الأحمر بالتدخل "للوصول إلى الاسرى المحتجزين لدى حماس" منذ السابع من تشرين الأول.

وعادت ميريانا سبولجاريك إلى جنيف الثلاثاء بعد زيارة إلى قطاع غزة. وساعد الصليب الأحمر الدولي في إعادة أكثر من مئة من المحتجزين الـ 240 إلى إسرائيل، بعدما اقتادتهم حركة حماس إلى القطاع خلال "طوفان الاقصى" في 7 تشرين الأول.