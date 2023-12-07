اعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن "الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة".
وأوضح سوليفان في حديث الى "رويترز"، "لقد تحدثنا معهم بشأن الجداول الزمنية. لا أريد أن أشارك ذلك لأن إسرائيل أرسلت بالفعل موقع عمليتها البرية على وجه التحديد ولا أريد أن أكون الشخص الذي ينشر الجداول الزمنية".
وتابع "سأقول فقط إننا تحدثنا معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة وكيف يندرج ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لمعالجة هذه القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية".
كانت هذه تفاصيل خبر سوليفان: أميركا وإسرائيل بحثا جدولا زمنيا للعمليات في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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