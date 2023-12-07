تأثير المنخفض الجوي على لبنان يستمر حتى مساء الخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يستمر تأثير المنخفض الجوي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي اّخر مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً اعتباراً من مساء الجمعة حتى مساء السبت حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة، وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتباراً من المساء وتنحسر تدريجاً خلال الليل.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات ، يتحول تدريجياً اعتباراً من المساء الى غائم مع تساقط أمطار والتي تصبح شاملة وتشتدّ غزارتها ليلاً مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كلم/ساعة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق.

السبت: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كلم/ساعة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس ويستقر تدريجياً اعتباراً من المساء.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة.نحذر من تشكل الجليد على الطرقات التي تعلو ٢٠٠٠م خلال الليل .