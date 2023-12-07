مقتل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنزل الذي يسكنه في الصرفند

قُتل الشاب (ح. ف. ا)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، في المنزل الذي يسكنه في الصرفند، والمغدور يسكن في منزل شقيقه في الصرفند منذ وفاة والدته ويقوم أولاد شقيقه بالاهتمام به نظراً إلى الواقع الصحيّ الذي يعاني منه.

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