وحدة أدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: عدد النازحين من القرى الحدودية وصل الى 19185 نازحا

أعلنت وحدة أدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، ان "عدد النازحين من القرى الحدودية وصل الى 19185 نازحا في قضاء صور".

واشارت الإدارة، الى "الارتفاع اليومي باعداد النازحين مرده الى تطور الاحداث الامنية نتيجة تعرض القرى الحدودية للقصف واعتداءات يومية من قبل العدو الاسرائيلي ما ساهم في ترتيب أعباء اضافية على وحدة ادارة الكوارث التي تعمل بكل الامكانات مع الجمعيات والمنظمات الدولية من اجل تامين احتياجاتهم، وبخاصة المتواجدين في خمس مراكز ايواء معتمدة من قبل الوحدة والنازحين الموزعين في عدة قرى داخل القضاء".