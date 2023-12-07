أعلنت وحدة أدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، ان "عدد النازحين من القرى الحدودية وصل الى 19185 نازحا في قضاء صور".
واشارت الإدارة، الى "الارتفاع اليومي باعداد النازحين مرده الى تطور الاحداث الامنية نتيجة تعرض القرى الحدودية للقصف واعتداءات يومية من قبل العدو الاسرائيلي ما ساهم في ترتيب أعباء اضافية على وحدة ادارة الكوارث التي تعمل بكل الامكانات مع الجمعيات والمنظمات الدولية من اجل تامين احتياجاتهم، وبخاصة المتواجدين في خمس مراكز ايواء معتمدة من قبل الوحدة والنازحين الموزعين في عدة قرى داخل القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر وحدة أدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: عدد النازحين من القرى الحدودية وصل الى 19185 نازحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.