اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن انه مستعد لـ"تسويات كبرى" في ملف الهجرة على الحدود المكسيكية للسماح بافراج الكونغرس عن تمويل دعما لاوكرانيا. وتوجه بايدن الى اعضاء الكونغرس الذين لم يتوصلوا الى اتفاق حول رزمة جديدة لكييف، مع اشتراط النواب المحافظين تشددا واضحا في سياسة الهجرة في مواجهة تدفق المهاجرين من الحدود مع المكسيك، الامر الذي يرفضه الديموقراطيون.

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يبدي استعداده ل"تسويات كبرى" في ملف الهجرة مقابل تأمين المساعدة لأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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