حصار منزل يحيي السنوار.. هيئة البث الإسرائيلية تكذب نتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الاحتلال "لم تحاصر بعد منزل زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار"، مكذبة بذلك تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول "تطويق المنزل".

وأكدت الهيئة أن القوات الإسرائيلية "لم تحاصر منزل يحيي السنوار بعد".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "القوات الإسرائيلية طوقت منزل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في غزة يوم الأربعاء".

وأضاف نتنياهو، في بيان مصور مسجل،: "قلت أمس إن قواتنا يمكن أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة، واليوم تحاصر منزل السنوار.. قد لا يكون متحصنا في منزله ويمكنه الهروب لكن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نمسك به".

وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إن "منزل السنوار يقع بمنطقة خانيونس ولكنه الآن ليس فوق الأرض بل تحت الأرض"، كاشفا أن "مهمتهم تتمثل في الوصول إلى السنوار وقتله".

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط آخر في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 10 خلال 24 ساعة.