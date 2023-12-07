البيت الأبيض لا يستبعد اندلاع مواجهة بين أمريكا وروسيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتبر مشاركة القوات الأمريكية في مواجهة مع الجيش الروسي بعد انتصار روسيا في أوكرانيا "أمرا مرجحا للغاية".

ووفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم"، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه "من المرجح للغاية أن يتدخل الجيش الأمريكي إذا حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصرا استراتيجيا في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "واثق من أن روسيا ستقوم بمهاجمة دول في حلف الناتو"، وذلك بعد إعلان موسكو الانتصار في أوكرانيا.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، محذرا من أنها "قد تكون واحدة من آخر الحزم" إذا لم يوافق الكونغرس على استمرار التمويل.

وقال الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، في برنامجه على شبكة التواصل الاجتماعي X إنه "يتم إسكات السياسيين الأمريكيين الذين يعارضون علنا الدعم المستمر لأوكرانيا، باتهامهم بالتعامل مع روسيا."